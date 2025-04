Venticano AV 46ª Fiera Campionaria Carabinieri presenti con uno stand e per dare consigli contro le truffe

Fiera di Venticano, lo stand dell’Arma dei Carabinieri si conferma punto di incontro tra storia, innovazione e vicinanza al cittadinoAnche quest’anno, come sempre accaduto nelle passate edizioni, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha allestito uno stand espositivo all’interno della Fiera Campionaria di Venticano.In modo ancora più marcato rispetto a quanto accaduto negli anni scorsi, la presenza dell’Arma dei Carabinieri all’interno della kermesse si propone quale momento di sintesi delle innumerevoli iniziative di prossimità organizzate in tutta la provincia irpina. Lo spazio espositivo è stato pensato come un punto di contatto e di raccordo tra generazioni passate e future.A dimostrazione della reale vicinanza della Benemerita al cittadino, accanto alle Grandi Uniformi che fanno bella mostra di sé, viene proiettato un video illustrativo di molti degli oggetti che possono essere ammirati all’interno del Museo Storco dell’Arma dei Carabinieri di Roma, alternato a reportage “di repertorio” che testimoniano come e quanto l’operare “tra la gente, al servizio della gente” sia la missione più vera del Carabiniere. Leggi su Puntomagazine.it Alladi, lodell’Arma deisi conferma punto di intra storia, innovazione e vicinanza al cittadinoAnche quest’anno, come sempre accaduto nelle passate edizioni, il Comando Provinciale deidi Avellino ha allestito unoespositivo all’interno delladi.In modo ancora più marcato rispetto a quanto accaduto negli anni scorsi, la presenza dell’Arma deiall’interno della kermesse si propone quale momento di sintesi delle innumerevoli iniziative di prossimità organizzate in tutta la provincia irpina. Lo spazio espositivo è stato pensato come un punto di contatto e di raccordo tra generazioni passate e future.A dimostrazione della reale vicinanza della Benemerita al cittadino, accanto alle Grandi Uniformi che fanno bella mostra di sé, viene proiettato un video illustrativo di molti degli oggetti che possono essere ammirati all’interno del Museo Storco dell’Arma deidi Roma, alternato a reportage “di repertorio” che testimoniano come e quanto l’operare “tra la gente, al servizio della gente” sia la missione più vera del Carabiniere.

