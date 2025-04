Tornano i buoni taxi per donne anziani e disabili

buoni taxi riservati alle donne utilizzabili solo in orario notturno dalle 22 alle 6, agli over 75 e alle persone con disabilità residenti usufruibili tutto il giorno.“Ammontano a 20mila euro le. Trentotoday.it - Tornano i buoni taxi per donne, anziani e disabili Leggi su Trentotoday.it Visto il gran numero di richieste, la giunta comunale di Trento ha deciso di rifinanziare iriservati alleutilizzabili solo in orario notturno dalle 22 alle 6, agli over 75 e alle persone contà residenti usufruibili tutto il giorno.“Ammontano a 20mila euro le.

Cosa riportano altre fonti

Tornano i buoni taxi per donne, anziani e disabili - Visto il gran numero di richieste, la giunta comunale di Trento ha deciso di rifinanziare i buoni taxi riservati alle donne utilizzabili solo in orario notturno dalle 22 alle 6, agli over 75 e alle persone con disabilità residenti usufruibili tutto il giorno. “Ammontano a 20mila euro le... 🔗trentotoday.it

Tornano i buoni taxi per donne, disabili e anziani - Tornano a Trento, anche quest’anno, i buoni taxi riservati alle donne (dai 16 anni, utilizzabili solo in orario notturno), alle persone con disabilità (dai 16 anni, residenti nel Comune) e agli over 75. Sono in totale 600, ognuno del valore di 50 euro, e sarà possibile richiederli dalle 9 del... 🔗trentotoday.it

Tornano a bando le quattro licenze per taxi non assegnate dal Comune - È stato pubblicato dal Comune di Ravenna un bando per l’assegnazione di quattro nuove licenze di taxi, di cui due destinate all’impiego di mezzi attrezzati per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarrozzamento. Il bando è scaricabile dal sito del Comune a questo link link: https... 🔗ravennatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Tornano i buoni taxi per donne, anziani e disabili; Buoni taxi, da lunedì 28 aprile altri 400 buoni da 50 euro per donne, over 75 e disabili; Buoni taxi, a disposizione 400 nuovi ticket (200 riservati alle donne, in orario notturno, e 200 per over 75 e disabili): ecco come richiederli; Buoni taxi, via alla seconda tornata: altri 400 voucher per donne, anziani e disabili. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tornano i buoni taxi per donne, anziani e disabili - Visto il gran numero di richieste, la giunta comunale di Trento ha deciso di rifinanziare i buoni taxi riservati alle donne utilizzabili solo in orario notturno dalle 22 alle 6, agli over 75 e alle ... 🔗trentotoday.it