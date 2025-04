È iniziato il campionato nazionale di tennis serie b Team Benetti cede in casa Scaligero pari

Team Benetti in B1 che cede in casa ai leccesi del Galatina nel fotofinish. Un pareggio in trasferta nel riminese per le girls dello Scaligero nella B2. Tutto volgeva come dai programmi stilati dai due coaches Santiago Messora e Claudio Gastaldi. Pareggio nei singoli ed. Veronasera.it - È iniziato il campionato nazionale di tennis serie b: Team Benetti cede in casa, Scaligero pari Leggi su Veronasera.it Esordio col brivido per ilin B1 cheinai leccesi del Galatina nel fotofinish. Un pareggio in trasferta nel riminese per le girls dellonella B2. Tutto volgeva come dai programmi stilati dai due coaches Santiago Messora e Claudio Gastaldi. Pareggio nei singoli ed.

