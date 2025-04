Iran forte esplosione a Bandar Abbas

esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nella città di Bandar Abbas, nel Sud dell'Iran. Distrutto un edificio amministrativo. Lo ha riferito la televisione di Stato. Un primo bilancio parla di numerosi feriti. Secondo l'agenzia statale Iraniana Fars, l'esplosione è stata così potente da essere udita sull'isola di Qeshm, a una ventina di chilometri dal porto. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 11.50 Una potentesi è verificata nel porto di Rajaishahr, nella città di, nel Sud dell'. Distrutto un edificio amministrativo. Lo ha riferito la televisione di Stato. Un primo bilancio parla di numerosi feriti. Secondo l'agenzia stataleiana Fars, l'è stata così potente da essere udita sull'isola di Qeshm, a una ventina di chilometri dal porto.

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, un intero edificio è stato distrutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Iran: grande esplosione in città portuale di Bandar Abbas - Teheran (Iran), 26 apr. (LaPresse/AP) – Una grande esplosione e un incendio hanno colpito oggi la città portuale iraniana di Bandar Abbas. Lo riportano i media statali. Non è chiaro se la deflagrazione nel porto di Rajaei, uno degli scali marittimi della Repubblica islamica, abbia provocato vittime né se ne conoscono le cause. 🔗lapresse.it

