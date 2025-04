Benevento furto in prieno centro denunciato un 35enne

35enne di Benevento, incastrato dai Carabinieri anche grazie ai filmati della videosorveglianzaUn colpo rapido, messo a segno in pieno giorno nel cuore di Benevento e un'indagine altrettanto fulminea che ha permesso ai Carabinieri della locale Compagnia di risalire con precisione al responsabile. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento.Si è conclusa con successo l'attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 35enne del posto, già noto alle forze dell'ordine.Tutto è partito dalla denuncia presentata da una donna originaria della provincia sannita. Il 23 aprile scorso, la donna, infatti, dopo aver parcheggiato l'auto in una zona centrale della città per recarsi al lavoro, ha attirato l'attenzione dell'uomo che ha notato la borsa lasciata all'interno della vettura.

Benevento, furto in un ristorante: vetri infranti e danni - Tempo di lettura: < 1 minutoUn furto è avvenuto la scorsa notte in un ristorante situato nella zona alta di Benevento. Intorno alle 2.30, due ladri hanno sfondato le porte a vetri d’ingresso per entrare nel locale. All’interno, i malviventi hanno causato diversi danni mentre cercavano di rubare denaro e oggetti di valore. Stamani i proprietari hanno trovato il locale danneggiato. Ora si indaga sull’accaduto. 🔗anteprima24.it

Benevento, furto nella scuola di Capodimonte: ladri assaltano i distributori - Tempo di lettura: < 1 minutoLa notte scorsa, la scuola di Capodimonte, a Benevento, è stata colpita da un furto. I ladri hanno svuotato i distributori di bevande, portando via circa un centinaio di euro dalla gettoniera. Stamani, il personale scolastico ha scoperto l’accaduto e ha immediatamente allertato la Polizia, che è intervenuta sul posto per le indagini. L'articolo Benevento, furto nella scuola di Capodimonte: ladri assaltano i distributori proviene da Anteprima24. 🔗anteprima24.it

Benevento, furto in abitazione: portati via monili in oro - Tempo di lettura: < 1 minutoFurto in una abitazione, nella serata di ieri, in via Delcogliano a Benevento. I malviventi, dopo aver effettuato un effrazione in un balcone/finestra, sono riusciti ad entrare in casa e rubare monili in oro, in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale per un sopralluogo. Benevento, furto in un ristorante: vetri infranti e danni L'articolo Benevento, furto in abitazione: portati via monili in oro proviene da Anteprima24. 🔗anteprima24.it

