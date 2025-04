Fermato in piazza con la cocaina 38enne arrestato per spaccio

Fermato e trovato con la cocaina.É successo a Verbania nella tarda serata di venerdì 25 aprile. Gli agenti hanno notato tre persone appartate in piazza, a Trobaso, e si sono avvicinate per un controllo. I tre hanno cercato di allontanarsi. Novaratoday.it - Fermato in piazza con la cocaina: 38enne arrestato per spaccio Leggi su Novaratoday.it Cerca di allontanarsi quando vede la volante, ma vienee trovato con la.É successo a Verbania nella tarda serata di venerdì 25 aprile. Gli agenti hanno notato tre persone appartate in, a Trobaso, e si sono avvicinate per un controllo. I tre hanno cercato di allontanarsi.

