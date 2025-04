È crollato il tetto di casa ma non era vero poi si è messo alla guida in stato di alterazione psicofisica

allarme ma anche per essersi rifiutato di fare il test antidroga, dopo che i carabinieri di Montalto di Castro lo hanno trovato alla guida "in evidente stato di alterazione psicofisica".Protagonista un 40enne, finito nei guai durante le feste di Pasqua. I militari lo. Viterbotoday.it - "È crollato il tetto di casa" ma non era vero, poi si è messo alla guida in "stato di alterazione psicofisica" Leggi su Viterbotoday.it Denunciato per procuratorme ma anche per essersi rifiutato di fare il test antidroga, dopo che i carabinieri di Montalto di Castro lo hanno trovato"in evidentedi".Protagonista un 40enne, finito nei guai durante le feste di Pasqua. I militari lo.

