Papa Francesco Delpini nel giorno dei funerali Da Bergoglio disegno definitivo della Chiesa

della Chiesa è come la tessitura di un grande arazzo, e il disegno che Francesco ha fatto su questo arazzo è definitivo”. Sono le parole dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in un'intervista concessa a Radio Marconi, ricordando Bergoglio nel giorno del suo funerale, celebrato dal cardinale bresciano Giovanni Battista Re. Giovanni Battista Re, chi è il cardinale bresciano che celebra il funerale di Papa FrancescoPer Delpini, “questo atteggiamento di presa a cuore della Chiesa, dei poveri, delle guerre, delle situazioni complicate che si sono realizzate anche nella Chiesa, la misericordia con cui si è fatto carico dei miseri, mi pare che sia iscritta nella sua intuizione originaria di quando è diventato vescovo e Papa. Riassume tanti aspetti del suo pontificato”. Ilgiorno.it - Papa Francesco, Delpini nel giorno dei funerali: “Da Bergoglio disegno definitivo della Chiesa” Leggi su Ilgiorno.it Milano, 26 aprile 2025 – “La storiaè come la tessitura di un grande arazzo, e ilcheha fatto su questo arazzo è”. Sono le parole dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario, in un'intervista concessa a Radio Marconi, ricordandoneldel suo funerale, celebrato dal cardinale bresciano Giovanni Battista Re. Giovanni Battista Re, chi è il cardinale bresciano che celebra il funerale diPer, “questo atteggiamento di presa a cuore, dei poveri, delle guerre, delle situazioni complicate che si sono realizzate anche nella, la misericordia con cui si è fatto carico dei miseri, mi pare che sia iscritta nella sua intuizione originaria di quando è diventato vescovo e. Riassume tanti aspetti del suo pontificato”.

