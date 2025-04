Furto nella sala slot rubati oltre 5mila euro

Furto nella notte a Tavagnacco. Presa di mira la sala slot Kika Kokle di via Nazionale 40. Ignoti hanno forzato la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale e asportato – da due cassaforti e un registratore di cassa – la somma di 5mila euro. I ladri hanno forzato anche diverse slot machine, ma.

