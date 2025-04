Esplosione nel porto di Rajaishahr in Iran distrutto edificio amministrativo diversi feriti

Esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nell'Iran meridionale, che ha distrutto un edificio amministrativo. Lo riferisce la televisione di si Stato. Secondo il direttore del dipartimento di gestione delle crisi di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, la causa dell'Esplosione non è ancora chiara. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, un serbatorio di carburante è esploso a nord del molo del porto di Rajaishahr., ad un migliaia di km a sud di Teheran. diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti e numerose auto sono state completamente distrutte a causa dell'Esplosione, che ha fortemente scosso la zona. Quotidiano.net - Esplosione nel porto di Rajaishahr in Iran: distrutto edificio amministrativo, diversi feriti Leggi su Quotidiano.net Una fortesi è verificata neldi, nell'meridionale, che haun. Lo riferisce la televisione di si Stato. Secondo il direttore del dipartimento di gestione delle crisi di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, la causa dell'non è ancora chiara. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, un serbatorio di carburante è esploso a nord del molo deldi., ad un migliaia di km a sud di Teheran.membri del personale portuale sono rimastie numerose auto sono state completamente distrutte a causa dell', che ha fortemente scosso la zona.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Esplosione della petroliera Seajewel nel porto di Vado Ligure: incidente o “avvertimento” degli ucraini? - L’esplosione della petroliera Seajewel nel porto di Vado Ligure nel Savonese non è stato un incidente. Anche se non ci sono state rivendicazioni. La nave che batte bandiera di Malta è ferma da venerdì notte con uno squarcio nello scavo. E sul caso indagano la Dda, l’antiterrorismo e l’intelligence. E ieri, fa sapere La Stampa, si è svolta un’ispezione da parte di sommozzatori. La caccia agli inneschi per ora è senza riscontri. 🔗open.online

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, un intero edificio è stato distrutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

"Porto, è mancata la trasparenza" - "Come ampiamente previsto è stata vinta da Grimaldi l’asta bandita dall’Autorità Portuale per vendere l’unico terminal che era interamente di proprietà pubblica nel porto di Ravenna: il terminal traghetti". Su questo tema interviene Marisa Iannucci, candidata Sindaca per Ravenna in Comune, Pci, Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. "Nessuna risposta è nel frattempo intervenuta dal Comune e, in particolare, dall’assessora Annagiulia Randi, interpellata da Ravenna in Comune con una lettera aperta e a cui era stata rivolta la seguente domanda: "perché verrà venduto un prezioso ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Forte esplosione in un porto nel sud dell'Iran. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Esplosione nel porto di Rajaishahr in Iran: distrutto edificio amministrativo, diversi feriti - Un'esplosione nel porto di Rajaishahr, Iran, ha distrutto un edificio amministrativo e causato diversi feriti. Indagini in corso. 🔗quotidiano.net

Iran: grande esplosione in città portuale di Bandar Abbas - Teheran (Iran), 26 apr. (LaPresse/AP) - Una grande esplosione e un incendio hanno colpito oggi la città portuale iraniana di Bandar Abbas. Lo riportano i ... 🔗lapresse.it

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c’è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono ... 🔗fanpage.it