Andrea Longo ha chiamato il 118 prima di uccidere Chiara Spatola e Simone Sorrentino L ultimo messaggio di lei Spero lo portino via

Chiara Spatola, 29 anni, e Simone Sorrentino, 23 anni, sono stati uccisi a coltellate dal vicino di casa, Andrea Longo, camionista di 34 anni. L'uomo si è presentato alla loro porta verso. Leggo.it - Andrea Longo ha chiamato il 118 prima di uccidere Chiara Spatola e Simone Sorrentino. L'ultimo messaggio di lei: «Spero lo portino via» Leggi su Leggo.it , 29 anni, e, 23 anni, sono stati uccisi a coltellate dal vicino di casa,, camionista di 34 anni. L'uomo si è presentato alla loro porta verso.

«Lascialo, sono meglio io per te»: perché Andrea Longo ha ucciso Chiara Spatola e Simone Sorrentino a Volvera - «Lascialo, sono meglio io per te». Alla base del duplice omicidio e suicidio di Volvera non c’erano liti condominiali ma un’ossessione. Quella di Andrea Longo, 34 anni, nei confronti di Chiara Spatola, 28. Che però era fidanzata da tempo con il 23enne Simone Sorrentino. E proprio a causa del vicino molesto aveva deciso di lasciare quella casa. Autotrasportatore lombardo con precedenti per rapina e porto abusivo di armi, a febbraio si era trasferito da Saronno in provincia di Varese. 🔗open.online

Simone Sorrentino e Chiara Spatola stavano per cambiare casa e città: volevano fuggire dal vicino. «Andrea Longo li ha uccisi perché innamorato di lei» - Stavano per trasferirsi lontano da quel vicino e da quelle liti continue. Ma Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, di 23, non hanno fatto in tempo. Andrea Longo, camionista di 34 anni...

