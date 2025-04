Allarme Nazioni Unite Scorte alimentari esaurite a Gaza

Nazioni Unite (Wfp) ha avvertito di aver esaurito tutte le sue Scorte alimentari nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra, dove Israele ha bloccato l'ingresso di tutti gli aiuti umanitari dal 2 marzo. "Oggi, il Wfp ha consegnato le sue ultime Scorte alimentari rimanenti alle cucine calde nella Striscia di Gaza. Si prevede che queste cucine esauriranno completamente il cibo nei prossimi giorni", ha dichiarato il Wfp in una nota.

Le Nazioni Unite lanciano l'allarme per il profondo cambiamento degli Stati Uniti - Il 3 marzo Volker Türk, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha espresso "profonda preoccupazione per il cambiamento fondamentale impresso agli Stati Uniti" dopo il ritorno al potere di Donald Trump.

Donald Trump sfida gli organismi globali. "Ora ha nel mirino le Nazioni Unite" - Roma, 8 febbraio 2025 – La Corte penale internazionale non è stata la prima e non sarà l'ultima istituzione globale ad essere picconata da Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti va alla caccia grossa, "mira alle stesse Nazioni Unite, che in queste ore sono insorte contro la sua decisione di comminare sanzioni individuali contro i funzionari del Tribunale penale dell'Aja". Se questa strategia si tradurrà in un'uscita degli Usa anche dall'Onu, sulla falsariga di quanto già deciso a proposito dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Consiglio per i diritti umani, "è ancora presto ...

"Ritirare completamente gli Stati Uniti dalle Nazioni Unite". I senatori repubblicani presentano una legge per abbandonare l'Onu - Dopo le bordate di Donald Trump all'intera comunità internazionale, scendono in campo anche i senatori repubblicani, che hanno presentato una proposta di legge per ritirare completamente gli Stati Uniti dalle Nazioni Unite. Lo si legge in un documento ufficiale pubblicato sul sito di uno dei promotori dell'iniziativa, il senatore Mike Lee. "Ritirare completamente gli Stati Uniti dalle Nazioni Unite".

