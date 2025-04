Playoff Nba vittorie per Timberwolves Magic e Bucks

vittorie per le squadre di casa nelle partite della notte del primo turno dei Playoff Nba. A ovest i Minnesota Timberwolves, trascinati dai 30 punti di Jaden McDaniels e dai 29 di Anthony Edwards, hanno superato i Los Angeles Lakers per 116-104 tornando in vantaggio nella serie, che ora conducono 2 partite a 1.Per i californiani, nelle cui fila era assente Luka Doncic perché malato, non sono bastati i 38 di LeBron James, nuovo record nei Playoff per un giocatore oltre i 40 anni. A est invece sia gli Orlando Magic che i Milwaukee Bucks hanno riaperto le loro serie in cui erano sotto due match a zero. I Magic hanno battuto i Boston Celtics 95-93 con 32 punti di Franz Wagner e 29 di Paolo Banchero, mentre i Bucks hanno sconfitto Indiana per 117-101 con 37 ciascuno di Antatokounmpo e Trent Jr.

