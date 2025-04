Anche sul Lago di Como avanza il fenomeno del turismo al contrario

Como si è trasformata in un palcoscenico di contrasti. Da un lato, le strade del centro e il lungoLago gremiti di turisti; dall'altro, i residenti che scelgono di restare in casa o addirittura di lasciare la città. Un copione che si ripete ogni.

