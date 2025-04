L’ex Bemberg di Gozzano Un’opportunità per un nuovo quartiere verde

Un'opportunità che potrebbe ridisegnare il volto di Gozzano". Lo scrive un lettore, che prosegue "L'ex area Bemberg, un tempo cuore pulsante della produzione industriale, oggi giace in attesa di una nuova.

