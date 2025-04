Il servizio parte senza audio e Mentana sbotta in diretta C’è chi non è sobrio in regia

Momenti di tensione durante il TgLa7, quando il direttore del notiziario, Enrico Mentana, lancia un servizio sulle celebrazioni del 25 aprile, menzionando la "sobrietà" invocata la ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Il filmato però parte senza l'audio, scatenando il commento sarcastico del giornalista: "C'è chi, da un altro punto di vista, non è sobrio, forse in regia".Poi spiega cosa è successo: "Mancava la pista audio col commento del giornalista. Magari lo facciamo vedere dopo se ci sono problemi, basta saperlo". E capendo dalla regia che il problema tecnico non sarebbe stato risolto istantaneamente, annuncia un altro servizio e si scusa coi telespettatori.

