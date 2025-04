L’applauso di Genova a Sergio Mattarella e la nostalgia per una politica che non c’è più

Ilsecoloxix.it - L’applauso di Genova a Sergio Mattarella e la nostalgia per una politica che non c’è più Leggi su Ilsecoloxix.it Non era, non è mai stato e non è tuttora un grande oratore. Ma di quella generazione e di quella Repubblica, che nacque dalla lotta per una libertà conquistata a carissimo prezzo, e che ci regalò una Costituzione che ci ha assicurato i diritti e ricordato i doveri, non è rimasto ormai nient’altro che lui

