Cms.ilmanifesto.it - «I tradimenti», l’ultima intervista per scoprire le «verità» di un mito

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Racconta Paul Schrader che a Oh, Canada aveva iniziato a pensarci mentre era ricoverato in ospedale dopo il covid per una grave forma di polmonite. «Avevo già in mente di . «I»,perle «» di unil manifesto.