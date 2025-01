Lanazione.it - Fucecchio, ‘Le Volpi’ con Giorgio Colangeli al Nuovo Teatro Pacini

(Firenze), 16 gennaio 2025 - Il 22 gennaio alle ore 21:30 il sipario blu deldisi apre con, uno degli attori più richiesti e amati del cinema d’autore italiano, Manuela Mandracchia, una delle attrici più affermate delitaliano e Federica Ombrato nello spettacolo Le Volpi di Lucia Franchi, Luca Ricci, prodotto da Infinito Srl,. Un’occasione per riflettere sulle dinamiche politiche della provincia italiana, vera protagonista della vicenda e di quel microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui. Lo spettacolo Le volpi di CapoTrave, finalista per ilai premi UBU 2024, si sofferma sul tematica della corruzione, proponendo un’analisi profonda del sottosuolo sociale della provincia italiana come metafora del Paese, dove si intrecciano opportunità politiche e culturali, clientelismo e favoritismo.