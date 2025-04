Proposta artistica transfrontaliera a Palazzo Vertemate Franchi

Proposta artistica transfrontaliera quella che dal prossimo fine settimana andrà ad impreziosire Palazzo Vertemate Franchi. Si tratta dalla mostra che unisce le opere di Paolo De Stefani a quelle di Ferruccio Gini, dal titolo Tra cielo e terra Miracol mostrare, organizzata nell’ambito di ARTipasto, la rassegna della Bregaglia Svizzera, promossa da Bregaglia Engadin Turismo, con Comune di Chiavenna e Consorzio Turistico Valchiavenna. I due artisti incontreranno il pubblico in occasione dell’inaugurazione della mostra, venerdì alle 17.30. Allestita nei rustici e nella casa dell’ex custode, si potrà visitare fino al 18 maggio con ingresso gratuito. Prima del weekend artistico che unirà la Val Bregaglia svizzera a quella italiana, il Palazzo si aprirà ai bambini per riproporre una fortunata iniziativa che anticipa di una settimana la Pasqua. Ilgiorno.it - Proposta artistica transfrontaliera a Palazzo Vertemate Franchi Leggi su Ilgiorno.it Unaquella che dal prossimo fine settimana andrà ad impreziosire. Si tratta dalla mostra che unisce le opere di Paolo De Stefani a quelle di Ferruccio Gini, dal titolo Tra cielo e terra Miracol mostrare, organizzata nell’ambito di ARTipasto, la rassegna della Bregaglia Svizzera, promossa da Bregaglia Engadin Turismo, con Comune di Chiavenna e Consorzio Turistico Valchiavenna. I due artisti incontreranno il pubblico in occasione dell’inaugurazione della mostra, venerdì alle 17.30. Allestita nei rustici e nella casa dell’ex custode, si potrà visitare fino al 18 maggio con ingresso gratuito. Prima del weekend artistico che unirà la Val Bregaglia svizzera a quella italiana, ilsi aprirà ai bambini per riproporre una fortunata iniziativa che anticipa di una settimana la Pasqua.

Potrebbe interessarti anche:

Rizzetto (FdI) : “Sul lavoro siamo noi a fare cose di sinistra. Dal Pd no alla proposta della Cisl pur di seguire Landini”

“Pensi che a volte mi dicono ‘ma queste sono idee di sinistra’. Eppure a me frega poco. Anzi, se posso fare qualcosa a favore del lavoro, dei lavoratori, delle aziende che creano posti di l... ...

Migranti - la proposta di mons. Perego : “Patto con i giovani per una nuova Italia”

(Adnkronos) – Una “nuova Italia in cui diventa prioritario una sorta di ‘patto con i giovani’”. Mons. Gian Carlo Perego,… L'articolo Migranti, la proposta di mons. Perego: “Patto con i giovani per ...

Calciomercato Milan - Jorge Mendes aiuta Zlatan Ibrahimovic per Joao Felix : la proposta

Il Milan di Zlatan Ibrahimovic vuole portare in rossonero in questa sessione di calciomercato Joao Felix, complice l’agente Jorge Mendes… Il Milan perde contro la Juventus uno scontro diretto per il ...

Proposta artistica transfrontaliera a Palazzo Vertemate Franchi. Saluzzo: firmato il protocollo “Piter+Terres Monviso”. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Coesione e competitività: l’Europa spinge sulla cooperazione transfrontaliera - In risposta alle sfide degli ultimi anni, la Ue vede un’opportunità nei progetti di collaborazione tra gli Stati. L’Italia coinvolta in 19 programmi ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Sanità, a Skyway un focus sulla cooperazione transfrontaliera - Carlo Marzi -.Grazie alla collaborazione tra i partner di progetto l'intenzione è di giungere all'elaborazione di una proposta comune per la gestione della mobilità sanitaria transfrontaliera ...

(A riportarlo è msn.com:) Nasce a Nizza l'Alleanza Transfrontaliera delle Alpi del Sud - (ANSA) - IMPERIA, 29 NOV - L'Alleanza Transfrontaliera delle Alpi del ... Luca Robaldo. Estrosi, su proposta di Scajola, sarà il primo presidente dell'alleanza e sempre su suo input sarà ...