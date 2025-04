In 150 al corteo di Fridays for future Non solo clima | mobilitazione per la pace

clima, pace e giustizia. Il corteo di Fridays for future, partito dal castello visconteo, ha attraversato strada Nuova e corso Mazzini passando per università, piazza della Vittoria e Comune. "La mobilitazione è nata in risposta a quanto accaduto nell’ultimo anno: dal superamento del limite degli accordi di Parigi di +1,5° alle azioni dell’amministrazione Trump – ha spiegato Francesco Bollini del movimento –. Abbiamo concluso il corteo di fronte al Comune con varie attività, per ribadire la necessità di agire localmente, ad esempio con Pavia città30 e le comunità energetiche". Non sono mancati riferimenti alle guerre nel mondo e ai quesiti referendari dell’8 e 9 giugno sul lavoro e sulla cittadinanza, sottolineando i legami di queste lotte nella giustizia climatica. Ilgiorno.it - In 150 al corteo di Fridays for future. Non solo clima: mobilitazione per la pace Leggi su Ilgiorno.it Oltre 150 persone hanno sfilato ieri pere giustizia. Ildifor, partito dal castello visconteo, ha attraversato strada Nuova e corso Mazzini passando per università, piazza della Vittoria e Comune. "Laè nata in risposta a quanto accaduto nell’ultimo anno: dal superamento del limite degli accordi di Parigi di +1,5° alle azioni dell’amministrazione Trump – ha spiegato Francesco Bollini del movimento –. Abbiamo concluso ildi fronte al Comune con varie attività, per ribadire la necessità di agire localmente, ad esempio con Pavia città30 e le comunità energetiche". Non sono mancati riferimenti alle guerre nel mondo e ai quesiti referendari dell’8 e 9 giugno sul lavoro e sulla cittadinanza, sottolineando i legami di queste lotte nella giustiziatica.

Potrebbe interessarti anche:

Fridays for future - in 200 al corteo a Milano per clima e pace : "Non c’è futuro senza resistenza climatica"

Partito il corteo di Fridays for future a Milano. Circa 200 persone si sono mosse da Largo Cairoli per raggiungere l'Arco della Pace. Tantissimi i giovani e giovanissimi che hanno preso parte alla ...

Nuovo corteo dei Fridays For Future per il clima a Torino : mezzi deviati e rischio traffico bloccato in centro

A Torino, il gruppo di attivisti per il clima Fridays For Future organizza un nuovo corteo di protesta. L’appuntamento è per la mattinata di venerdì 11 aprile 2025. Il percorso Il ritrovo ...

Corteo per Ramy a Firenze - a Novoli sale la tensione. L’appello dei residenti : “Manifestare in modo pacifico”

Firenze, 19 gennaio 2025 – Sale la preoccupazione nel quartiere di San Donato e in generale a Novoli, dove domani sera ci sarà il corteo per Ramy Elgaml, il 19enne morto in scooter a Milano lo ...

In 150 al corteo di Fridays for future. Non solo clima: mobilitazione per la pace. Clima, pace e giustizia: Fridays for Future scende in piazza a Pavia. Milano, corteo Fridays for Future: Greta Thunberg sfila con kefiah. Greta Thunberg a Milano con gli studenti di Fridays For Future: il corteo ambientalista partito da Cairoli. Fridays for future, Greta Thunberg a Milano: "Attivisti del clima lottino anche per la Palestina". Pavia, il corteo con 200 antifascisti risposta all’omaggio nero in Borgo per Zilli. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di milanotoday.it si apprende che:) Fridays for future, in 200 al corteo a Milano per clima e pace: "Non c’è futuro senza resistenza climatica" - Partito il corteo di Fridays for future a Milano. Circa 200 persone si sono mosse da Largo Cairoli per raggiungere l'Arco della Pace. Tantissimi i giovani e giovanissimi che hanno preso parte alla cam ...

(Come indicato da msn.com:) In centro il corteo di Fridays for Future: "Stop armi, investiamo sull’ambiente" - Lo sciopero per il clima è sceso in città ieri mattina alle 9 con il corteo dei giovani che si è dato appuntamento in piazzale Verdi. Fridays for Future Lucca ha rinfrescato il messaggio “a favore ...

(A darne comunicazione è rainews.it:) Sciopero per il clima, i Fridays for Future in corteo a Torino. "Stop al riarmo" - A centinaia sfilano per le strade in contemporanea con altri cortei in tutto il mondo. "L'Ue investa sulla transizione anziché sulla guerra", gridano i ragazzi ...