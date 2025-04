Salta l’accordo con le famiglie Rimossi 2 500 feti si va a processo

famiglie avevano chiesto di scavare ancora al Vantiniano. Ma la richiesta non è stata accolta dalle imputate ed è Saltato anche l’accordo per un risarcimento economico. Sono gli ultimi sviluppi dell’udienza preliminare in corso davanti al gup Gaia Sorrentino per la vicenda della presunta rimozione irregolare di oltre duemila feti al cimitero di via Milano da parte del Comune, stando all’accusa senza darne adeguatamente conto ai genitori. Imputate di vilipendio di tombe e di cadavere, due funzionarie della Loggia, la responsabile dei servizi cimiteriali Monik Liliana Ilaria Peritore e la direttrice di settore, Elisabetta Begni. Il giudice ieri ha accordato il processo col rito abbreviato e ha formalizzato la costituzione di undici parti civili. Alle due si contesta di aver dato l’ordine di rimuovere oltre 2. Ilgiorno.it - Salta l’accordo con le famiglie . Rimossi 2.500 feti, si va a processo Leggi su Ilgiorno.it Leavevano chiesto di scavare ancora al Vantiniano. Ma la richiesta non è stata accolta dalle imputate ed èto ancheper un risarcimento economico. Sono gli ultimi sviluppi dell’udienza preliminare in corso davanti al gup Gaia Sorrentino per la vicenda della presunta rimozione irregolare di oltre duemilaal cimitero di via Milano da parte del Comune, stando all’accusa senza darne adeguatamente conto ai genitori. Imputate di vilipendio di tombe e di cadavere, due funzionarie della Loggia, la responsabile dei servizi cimiteriali Monik Liliana Ilaria Peritore e la direttrice di settore, Elisabetta Begni. Il giudice ieri ha accordato ilcol rito abbreviato e ha formalizzato la costituzione di undici parti civili. Alle due si contesta di aver dato l’ordine di rimuovere oltre 2.

