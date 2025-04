Amici miei Firenze come se fosse antani

Firenze da domani al 1° giugno, e ogni domenica, l’associazione Conte Mascetti – una passeggiata nei luoghi simbolo dell’indimenticabile Amici miei – è una processione laica che omaggia un quintetto (con il nobile spiantato e irriverente c’è lo stramapalato architetto Rambaldo Melandri, il cinico luminare Sassaroli, il Perozzi giornalista caustico e graffiante e il popolano ’barista Necchi’) al giorno d’oggi impensabile in modi, gesta e infantile affiatamento. Firenze non l’ha dimenticata quella città degli Amici Nostri, capaci di inventarsi la ’supercazzola’, il trionfo del non sense che tocca le corde del genio. Lanazione.it - Amici miei, Firenze come se fosse antani Leggi su Lanazione.it Baldi Chissà se a muovere tutto è un rimpianto che da qualche parte cova e resta, una nostalgia bigia dei cieli monicelliani e di un film che non è mai commedia ma sempre drammatico sberleffo che esorcizza la morte, o semplice la voglia di (ri)scoprire cosa eravamo. Quella che organizza ada domani al 1° giugno, e ogni domenica, l’associazione Conte Mascetti – una passeggiata nei luoghi simbolo dell’indimenticabile– è una processione laica che omaggia un quintetto (con il nobile spiantato e irriverente c’è lo stramapalato architetto Rambaldo Melandri, il cinico luminare Sassaroli, il Perozzi giornalista caustico e graffiante e il popolano ’barista Necchi’) al giorno d’oggi impensabile in modi, gesta e infantile affiatamento.non l’ha dimenticata quella città degliNostri, capaci di inventarsi la ’supercazzola’, il trionfo del non sense che tocca le corde del genio.

Camminare sulle tracce del Conte Mascetti: a Firenze le passeggiate dedicate a “Amici Miei”. Camminare sulle tracce del Conte Mascetti: a Firenze le passeggiate dedicate a "Amici Miei". La supercazzola di Amici miei nella Treccani. La «supercazzola» di Amici Miei conquista il linguaggio della politica: lo certificano Crusca e Treccani (grazie a Renzi). “Amici miei” compie 50 anni. La ‘supercazzola’ fa parte del linguaggio politico. Lo certifica la Treccani. Ne parlano su altre fonti

