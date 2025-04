C’è il Wine & Spirits Festival Al Garibaldi etichette da tutta Italia Con degustazioni made in Prato

Garibaldi Milleventi oggi dalle 15 a mezzanotte e domani dalle 12 a mezzanotte c'è Prato Wine & Spirits Festival, con oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine da tutta Italia. Ingresso a 15 euro con degustazioni illimitate: soltanto le degustazioni di champagne avranno dei ticket a parte, con un particolare 'viaggio sensoriale' proposto dai produttori e alcune master class. Altra novità è il servizio food: durante la degustazione dei vini serviti dai sommelier e spiegati anche dai produttori presenti, si potrà pranzare o cenare agli speciali del territorio, organizzati da Le Barrique, Molo 16, Matti per il Pane, Poke Chiacchiere, Rosa Salumi e Giagnoni Macelleria, con un vasto assortimento di prodotti tipici tutti da gustare. Al Garibaldi ci sarà anche un Wine shop dove poter acquistare le bottiglie di vino, champagne e distillati presenti in degustazione.

