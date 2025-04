La Caritas sangiovannese adesso ha una nuova sede

Caritas sangiovannese ritorna alle origini, nei locali che per tantissimo tempo hanno aiutato e ascoltato tantissimi nuclei familiari in grave difficoltà economica. Da lunedì, infatti, la sede dell'associazione si sposta e ritorna in Via San Lorenzo 10, nell'edificio dell'ex Convento delle Suore Stimmatine, dove nacque per volontà di Suor Eleonora Gori e don Ivan Cornioli. Il centro di ascolto, la distribuzione dei viveri e del vestiario sono stati traslocati nei nuovi ambienti al piano terreno mentre al piano piano è attiva la casa di ospitalità per persone senza dimora. Al contempo riprenderanno anche altre attività come il cucito, il mercatino e numerose iniziative che saranno prossimamente comunicate dai responsabili. Chi fosse però interessato a parteciparvi può recarsi direttamente nella nuova sede, chiamare il numero di telefono 055/2023548 o scrivere una mail all'indirizzo Caritas.

La Caritas sangiovannese adesso ha una nuova sede.