Liliana Resinovic indagato il marito | la svolta a 3 anni dal delitto

Repubblica.it - Liliana Resinovic, indagato il marito: la svolta a 3 anni dal delitto Leggi su Repubblica.it Sebastiano Visintin iscritto nel registro della procura di Trieste. L’annuncio in tv. “È la cosa peggiore che potesse capitarmi”. Decisiv

Omicidio di Liliana Resinovich: il marito è indagato. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia ansa.it ha pubblicato che:) Omicidio Resinovich, il marito di Liliana è indagato - Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste, è stato iscritto ufficialmente nel registro degli indagati in quanto sarebbe ...

(Dalle pagine di ilfattoquotidiano.it si apprende che:) Liliana Resinovich, “indagato il marito Sebastiano Visintin. Casa perquisita per 7 ore”. Rivelazione di “Quarto Grado” - L'atto della Procura dopo l'esito della perizia che ha cancellato l'ipotesi del suicidio. Nei giorni scorsi il fratello della vittima era tornato ad attaccare il cognato ...

(Risulta da fonti di quotidiano.net che:) Omicidio di Liliana Resinovich, il marito è indagato. Perquisita l’abitazione di Visintin - È quanto annunciato questa sera durante la puntata di ‘Quarto Grado’. L’uomo sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati. Martedì gli inquirenti hanno setacciato l’abitazione per 7 ore ...