Quattro Motori per l’Europa | L’alleanza crea futuro

Si è svolto a Varese il passaggio di consegne tra Lombardia e Catalogna alla guida dei Quattro Motori per l'Europa, una rete internazionale composta da Quattro regioni che da sole rappresentano 36 milioni di abitanti complessivi e circa il 9% del Pil europeo. Oltre alla Lombardia per l'Italia e alla Catalogna per la Spagna ne fanno parte l'Auvergne-Rhône-Alpes per la Francia e il Baden-Württemberg per la Germania. La cerimonia è stata ospitata alle Ville Ponti, con il presidente della Regione Attilio Fontana e il sottosegretario alle relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo che hanno accolto i rappresentanti delle regioni estere. "Quella dei Quattro Motori per l'Europa - ha dichiarato il governatore - è una collaborazione strategica tra territori accomunati da eccellenze economiche, scientifiche e culturali.

(Risulta da fonti di ansa.it che:) Regioni Motori d'Europa, 'evitare escalation dei dazi' - "Impegnarsi in modo costruttivo nel dialogo e nella negoziazione per evitare danni reciproci, facilitare gli scambi e garantire un ambiente commerciale stabile ed equo". (ANSA) ...

(A darne comunicazione è gaeta.it:) Lombardia passa il testimone alla Catalogna nella rete dei Quattro Motori per l’Europa - La Lombardia cede la presidenza dell'iniziativa 'Quattro Motori per l'Europa' alla Catalogna, promuovendo cooperazione regionale su innovazione, sostenibilità e sviluppo economico tra le quattro regio ...

(Stando a quanto scrive espansionetv.it:) FOCUS – Dazi Usa, riuniti i “Quattro motori per l’Europa”. L’appello: “Dialogo e negoziazione per evitare danni reciproci” - “Impegnarsi in modo costruttivo nel dialogo e nella negoziazione per evitare danni reciproci”. È l’appello comune lanciato oggi dalle regioni ...