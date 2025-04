Lanazione.it - "La Provincia chieda il conto al Comune". Palestra, si accende la polemica. Lucacci: "Restituire mezzo milione"

Leggi su Lanazione.it

"Ladi Arezzo metta in mora ildi San Giovanni". La proposta, che farà sicuramente discutere, è del consiglierele di Fratelli d’Italia Francesco, ed è legata ad una vicenda di cui si è tornato a discutere in questi giorni. Lache doveva nascere a nord della città, in zona Palagalli, al servizio di studenti e società sportive e che non è stata ancora realizzata.ha presentato una interrogazione urgente al presidente Polcri in cui chiededel mancato rispetto della convenzione siglata il 30 agosto 2021 tra i due enti per la costruzione della struttura. "Da informazioni di stampa – ha detto - risulta infatti che ildi San Giovanni Valdarno sarebbe del tutto inadempiente e non in grado di rispettare gli accordi presi". L’esponente di FdI ha spiegato che, secondo quanto previsto dall’intesa, l’amministrazione comunale si era impegnata a rispettare un preciso cronoprogramma: entro il 31 dicembre 2021 avrebbe dovuto definire le modalità di realizzazione dell’opera, valutando anche l’ipotesi di un partenariato pubblico-privato; entro il 30 giugno 2023 si sarebbe dovuto procedere alla sottoscrizione del contratto per l’esecuzione dei lavori e laavrebbe dovuto essere completata, collaudata e resa fruibile entro il 30 giugno 2025.