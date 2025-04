Lanazione.it - La sicurezza “anima“ la campagna elettorale

ASSISI - Il tema dellalaper le comunali che vede impegnati Valter Stoppini ed Eolo Cicogna. Dopo la spaccata della notte fra domenica e lunedì in piazza Santa Chiara, sul fronte del centrodestra Stefano Pastorelli sottolinea come l’episodio rappresenti un segnale inequivocabile che lain città è una questione urgente. "La– spiega Cicogna – deve essere la nostra priorità. Non possiamo più permettere che i cittadini e le attività commerciali siano costretti a convivere con la paura. La nostra amministrazione avrà come primo obiettivo quello di mettere a sistema il corpo di polizia municipale e fare di Assisi una città sicura e protetta. Intendiamo mettere in campo un piano diche comprenda anche una maggiore presenza nelle frazioni e un tavolo permanente con tutte le forze dell’ordine per migliorare il coordinamento e la prevenzione".