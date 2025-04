Estate con l’alchimista francese Da Venezia a Pompei via Milano Mostra e musica firmate Jarre

Jarre ha scelto ieri Milano per presentare al Meet Digital Culture Center “Oxyville” l’installazione ispirata al suo ultimo album “Oxymore” concepita per la 19ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Unendo idealmente Milano con Venezia e Pompei, dove l’alchimista elettronico francese ha in programma due concerti il 3 luglio in Piazza San Marco e due giorni dopo all’Anfiteatro degli Scavi, dal 12 giugno al 7 settembre il Meet ospiterà nei locali di Porta Venezia “Promptitude“, Mostra delle opere visive di Jarre realizzata per esplorare il rapporto uomo-macchina. Jean-Michel, questa Mostra rinnova il suo rapporto con Milano dove s’è esibito sempre indoor. "Già, ma il sagrato di piazza Duomo sta fra i miei sogni da tempo. Ilgiorno.it - Estate con l’alchimista francese. Da Venezia a Pompei, via Milano. Mostra e musica firmate Jarre Leggi su Ilgiorno.it Raffinato viaggiatore dell’intelletto, abituato a far buon viso alla fortuna, Jean-Michelha scelto ieriper presentare al Meet Digital Culture Center “Oxyville” l’installazione ispirata al suo ultimo album “Oxymore” concepita per la 19ªInternazionale di Architettura della Biennale di. Unendo idealmentecon, doveelettronicoha in programma due concerti il 3 luglio in Piazza San Marco e due giorni dopo all’Anfiteatro degli Scavi, dal 12 giugno al 7 settembre il Meet ospiterà nei locali di Porta“Promptitude“,delle opere visive direalizzata per esplorare il rapporto uomo-macchina. Jean-Michel, questarinnova il suo rapporto condove s’è esibito sempre indoor. "Già, ma il sagrato di piazza Duomo sta fra i miei sogni da tempo.

