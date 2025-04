Ilrestodelcarlino.it - Tutti pazzi per il vinile: è la festa della musica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’ultimo ad aprire è stato quello in via Saliceto 9/d, in Bolognina. ’Il covo’, questo il nome del negozio, atterra sul suolo di una città come Bologna che al momento se la passa veramente bene in fatto di negozi di dischi. E oggi che è il Record Store Day, celebrazione degli esercizili indipendenti di tutto il mondo, quelle undici insegne in giro per la città che parlano di vinili e cd, sono un gran bel vede e ascoltare. Non è che, a dir la verità, amino festeggiare la ricorrenza: qualcuno la ritiene "la più grande truffa del rock’n’roll", per citare i Sex Pistols, perché è una cosa che nel tempo è cambiata, portando le uscite ‘limited’ a costare eccessivamente, ma in ogni caso quello che fa farsotto le Due Torri è che per il momento, qui, una fettapopolazione ci tiene ancora ad ascoltarecomprata dal proprio rivenditore di fiducia e non online e soprattutto in