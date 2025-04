Ilgiorno.it - L’orgoglio del sindaco Merlini: "Siamo una comunità unita"

Nato e cresciuto in paese, porta avanti la sua attività di medico di famiglia a Vedano e guida il Comune dal 2021. IlMarcoal territorio è molto legato, orgoglioso della sua "vedanesità", e ne apprezza innanzitutto la vivibilità. Perché vivere a Vedano?"Perché è una realtà piccola, a misura d’uomo, e del paese ha i pregi e per qualcuno i difetti. Che poi, per me che ci sono nato e cresciuto, non sono difetti: è unapiccola, dove tutti si conoscono e quindi sanno un po’ i fatti tuoi. Ma la conoscenza reciproca si trasforma in un vantaggio, perché forma e cementa la, unain cui ci si aiuta. Vedano ha i pregi del paese brianzolo, ma comunque è vicino alla città, ha la comodità della vicinanza sia a Monza che a Milano. Inoltre è sostanzialmente inserito nel Parco di Monza".