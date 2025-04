Disabilità nuove sfide Anmic plaude la riforma | Ma ora servono risorse E anche specialisti

di Gabriele Masiero "Siamo complessivamente soddisfatti per l'introduzione di questa importante normativa, ma siamo anche preoccupati per la responsabilità che comporta cambiare un intero sistema, attraverso misure che si riverbereranno sulla vita di milioni di persone". Nazaro Pagano è il presidente nazionale di Anmic, l'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, che promuove per oggi all'Hotel Tower Plaza, dalle 9 alle 13 (via Caduti del Lavoro, 16), un convegno sul nuovo sistema di riconoscimento della Disabilità, parla delle novità in arrivo senza dimenticare le criticità oltre ai vantaggi. Qual è il giudizio dell'associazione sulla riforma? "Anmic ha accompagnato questa normativa nel suo iter legislativo, contribuendo con le nostre proposte alla formulazione della legge, ma rimaniamo vigili sulla sua attuazione".

