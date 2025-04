Ilgiorno.it - L’archivio parrocchiale apre le porte

"Quando la penna incontra la storia". Un viaggio nel passato della città attraverso gli antichi documenti custoditi dalla parrocchia. Oggi, dalle ore 14 alle ore 17,le sueal pubblico con visite guidate, offrendo un’occasione unica per immergersi nella storia cittadina, partendo dal periodo del millecinquecento. L’iniziativa, promossa dal Comune, dal Fai delegazione Milano gruppo nord-est e dal, vede la partecipazione del dottor Luigi Cernuschi, storico cassanese di grande prestigio. "Ringrazio il parroco don Vittore Bariselli per la concessione alla vista del- così l’assessore alla Cultura Antonio Capece -. L’iniziativa offre un’opportunità straordinaria per scoprire la storia e il patrimonio culturale di Cassano.