Mostra arte e antiquariato La rassegna compie 50 anni | Ora attrarre i più giovani

Mostra arte antiquariato, la più ampia rassegna d’arte nel cuore dell’Italia: propone opere d’arte antica, moderna e contemporanea, si svolgerà dal 24 aprile al 1° maggio a Umbriafiere e vedrà la partecipazione di galleristi e artisti da tutta la penisola e dall’estero come Australia, Russia, Svizzera. La manifestazione - patrocinata dalla Regione Umbria - nasce dal desiderio di rinnovare la storica Mostra d’antiquariato di Assisi, che compie 50 anni e festeggia con un’edizione speciale in concomitanza del Giubileo e dell’ottavo centenario del ‘Cantico delle Creature’ di San Francesco d’Assisi. Già punto di riferimento fondamentale in Italia per il settore dell’antiquariato, Amab aprirà ulteriormente all’arte moderna e contemporanea e ad altre forme d’arte come architettura, design, cinema, fotografia, danza, musica, spettacolo. Lanazione.it - Mostra arte e antiquariato. La rassegna compie 50 anni: "Ora attrarre i più giovani" Leggi su Lanazione.it Tutto pronto per l’edizione numero 50 di Amab - Assisi, la più ampiad’nel cuore dell’Italia: propone opere d’antica, moderna e contemporanea, si svolgerà dal 24 aprile al 1° maggio a Umbriafiere e vedrà la pcipazione di galleristi e artisti da tutta la penisola e dall’estero come Australia, Russia, Svizzera. La manifestazione - patrocinata dalla Regione Umbria - nasce dal desiderio di rinnovare la storicad’di Assisi, che50e festeggia con un’edizione speciale in concomitanza del Giubileo e dell’ottavo centenario del ‘Cantico delle Creature’ di San Francesco d’Assisi. Già punto di riferimento fondamentale in Italia per il settore dell’, Amab aprirà ulteriormente all’moderna e contemporanea e ad altre forme d’come architettura, design, cinema, fotografia, danza, musica, spettacolo.

Amab 2025: la grande mostra di arte e antiquariato a Bastia Umbra. Assisi, l'Arte Antiquaria compie 50 anni e festeggia con un'edizione speciale. Cosa vedere alla Biennale dell'Antiquariato di Firenze - BIAF 2024: dove la grande arte si sente a casa. "Modenantiquaria è l'evento più prestigioso e resta qui". Al Centro Fiera di Montichiari torna l'appuntamento con oltre ottanta gallerie provenienti da tutta Italia. Amab, tra Bastia Umbra ed Assisi prosegue la Mostra dell'Antiquariato.

(Come si legge su perugiatoday.it:) Amab 2025: la grande mostra di arte e antiquariato a Bastia Umbra - L’edizione 2025 si distingue anche per la rinnovata struttura espositiva, che si sviluppa su due aree principali. Il padiglione 9, di 5.000 metri quadrati, ospita l’arte antica, mentre l'area Ingresso ...

(Come riportato da assisinews.it:) AMAB Assisi compie 50 anni e festeggia con un’edizione speciale: il programma - AMAB Assisi compie 50 anni e festeggia con un’edizione speciale tra arte antica, contemporanea e design: tutto il programma ...

() Esquilibri, mostra mercato del libro usato e dell’antiquariato a piazza Vittorio - Torna l’appuntamento mensile con Esquilibri, la mostra mercato del libro usato e d’antiquariato che ogni mese anima i portici di Piazza Vittorio Emanuele. Domenica 13 aprile, nell’ambito della rassegn ...