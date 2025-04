Santo Domingo crolla la discoteca Tra le 218 vittime c’è un bresciano

bresciano tra le 218 vittime causate del crollo di una discoteca di Santo Domingo, nella notte tra domenica e lunedì. Si tratta di José Manuel Montilla, 50 anni, originario della Repubblica Dominicana ma da tempo residente a Padenghe sul Garda. Con lui nel locale c’era la moglie Lucy Amantina Castillo, miracolosamente scampata al disastro ma rimasta ferita, da cui ha avuto un figlio. La coppia, che lavorava da anni nel gruppo alberghiero Favalli, si trovava nella Repubblica Dominicana dopo cinque anni di assenza. Era in visita ai parenti. Montilla, ex parrucchiere, si era rapidamente integrato. Assunto allo Splendido Bay Luxury Resort, ricopriva il ruolo di addetto alla logistica e ai servizi generali: Lucy, invece, è addetta alle colazioni. Vivevano di fronte all’hotel. Vivono tutti sul Benaco, dove la coppia è molto conosciuta e stimata. Ilgiorno.it - Santo Domingo, crolla la discoteca. Tra le 218 vittime c’è un bresciano Leggi su Ilgiorno.it C’è anche untra le 218causate del crollo di unadi, nella notte tra domenica e lunedì. Si tratta di José Manuel Montilla, 50 anni, originario della Repubblica Dominicana ma da tempo residente a Padenghe sul Garda. Con lui nel locale c’era la moglie Lucy Amantina Castillo, miracolosamente scampata al disastro ma rimasta ferita, da cui ha avuto un figlio. La coppia, che lavorava da anni nel gruppo alberghiero Favalli, si trovava nella Repubblica Dominicana dopo cinque anni di assenza. Era in visita ai parenti. Montilla, ex parrucchiere, si era rapidamente integrato. Assunto allo Splendido Bay Luxury Resort, ricopriva il ruolo di addetto alla logistica e ai servizi generali: Lucy, invece, è addetta alle colazioni. Vivevano di fronte all’hotel. Vivono tutti sul Benaco, dove la coppia è molto conosciuta e stimata.

Potrebbe interessarti anche:

Lo chef italiano Luca Iemolo tre le vittime del crollo della discoteca a Santo Domingo?

Il 48enne chef catanese da qualche tempo si era trasferito nel Paese caraibico e lavorava come chef in un ristorante di Santo Domingo. Estratto senza vita dalle macerie della discoteca crollata. ...

“Uomo e chef appassionato” - il cordoglio dei colleghi di Luca Iemolo - morto nel crollo a Santo Domingo

Il team del 'Sarah Restaurant' di Santo Domingo ha espresso condoglianze alle famiglie delle 218 vittime del tragico crollo della discoteca Jet Set, dove lavorava lo chef Luca Massimo Iemolo. 48enne ...

Crollo del tetto in una discoteca a Santo Domingo - sale bilancio delle vittime : almeno 98 morti e 160 feriti

È salito ad almeno 98 morti e 160 feriti il bilancio delle vittime del crollo del tetto di una discoteca a Santo Domingo, in Repubblica Dominicana, verificatosi nella serata martedì 8 aprile. Lo ...

Crolla discoteca a Santo Domingo, è una strage: i morti sono 218. Anche due italiani tra le vittime. Crolla discoteca a Santo Domingo, almeno 124 morti: tra loro due campioni di baseball della Mlb. Santo Domingo, crolla il tetto di una discoteca: è strage. Crollo del tetto di una discoteca a Santo Domingo, oltre 180 morti: cosa sappiamo e le possibili cause. Crollo di una discoteca a Santo Domingo, anche un catanese tra le vittime. Crollo discoteca a Santo Domingo, sono almeno 218 i morti: due le vittime italiane. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di msn.com:) Santo Domingo, crolla la discoteca. Tra le 218 vittime c’è un bresciano - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Come si legge su fanpage.it:) Discoteca crollata a Santo Domingo, è strage, duecento morti: “Non si sa quanti erano presenti” - Secondo gli ultimi dati comunicati dalle autorità locali, i morti accertati sono già 184 ma si cercano ancora dispersi dopo il crollo dal tetto della ...

(Lo segnala gazzetta.it:) Santo Domingo, crolla il tetto di una discoteca: 98 morti, tra cui due campioni di baseball Mlb - Tragedia a Santo Domingo per il crollo del tetto di una discoteca: all'interno c'erano 500-1.000 persone. Tra le vittime anche due campioni di baseball Mlb.