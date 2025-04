Ilgiorno.it - Un set a tappe per le vie di Cologno. I passanti protagonisti delle fotografie

"L’anima di una città vive nei volti di chi la abita. Nasce con questo spirito Imago Civium, che si propone di catturare l’identità e la memoria collettiva della comunità attraverso i ritratti dei suoi cittadini, testimoniando la ricchezza culturale e sociale del territorio". Il progetto è firmato dal fotografo Marco Rilli, in collaborazione con il Comune diMonzese. Un vero e proprio manifesto di antropologia visiva, che si propone diversi obiettivi: valorizzare la diversità culturale come risorsa che arricchisce il tessuto sociale, preservare la memoria e creare un archivio visivo, promuovere l’inclusione, mettendo in luce il valore dell’incontro tra culture e generazioni diverse. "La vera forza di Imago Civium è la partecipazione della comunità - sottolinea l’Amministrazione -.