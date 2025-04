Ilrestodelcarlino.it - Disposta la perizia sul piromane delle auto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Gup Federica Lipovscek ha disposto unapsichiatrica per Soufiane Nkhili, il 30enne marocchino arrestato per i roghi diche fino all’estate 2024 hanno allarmato Lugo. La decisione, accogliendo l’istanza della difesa rappresentata dagli avvocati Giovanni Baracca e Sandra Vannucci, mira ad accertare le condizioni mentali dell’uomo. Il Pm del caso è Francesco Coco e l’incarico peritale sarà conferito a giugno. L’obiettivo della difesa è dimostrare l’incapacità di intendere e di volere, rendendo l’imputato non processabile. Subito dopo l’arresto, avvenuto in flagranza nel luglio 2024 dopo aver incendiato due Panda in via Risorgimento, Nkhili aveva ammesso le responsabilità anche per i precedenti cinque roghi (14distrutte). Tuttavia, davanti al Gip Corrado Schiaretti, aveva parzialmente ritrattato, fornendo una ricostruzione confusa e dichiarando di aver agito su "ordine dello Stato" a causa del suo risentimento e del sentirsi abbandonato.