Calciomercato.it - Errori arbitrali contro Inter e Juventus: due arbitri verso la sospensione

I recuperi di Serie A hanno fatto registrare molte polemiche. Dalla gomitata di Kolasinac a McKennie passando per il rigore chiesto da Thuram: i casi da moviolaTra martedì e mercoledì sono andati in scena i tre recuperi della 19esima giornata di Serie A, non disputati a inizio gennaio per gli impegni delle quattro squadre coinvolte in Supercoppa Italiana. Da Como-Milan ad Atalanta-fino a-Bologna: non sono mancate le polemiche.Inzaghi e l’arbitro Pairetto (LaPresse) – Calciomercato.itAlmeno tre episodi hanno fatto molto discutere al ‘Meazza’, a partire dal gol del pareggio di Dumfries. I felsinei si sono lamentati per il recupero del pallone di Bastoni, ma le immagini dimostrano che il difensore nerazzurro tocca il pallone e lo toglie dalla disponibilità di Odgaard prima di impattare sul piede dell’avversario.