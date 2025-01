Ilfattoquotidiano.it - Dieci cambi di casacca su 50 consiglieri. Ma la Puglia boccia (unita) la legge che li contrasta

La norma è snella, il criterio racchiuso in soli tre articoli: se passi in un altro gruppo, perdi l’incarico. Un principio talmente lineare che sono bastati sedici minuti alla commissione Riforme istituzionali della Regioneper affossare la. Il centrosinistra con la mano tesa della Lega blinda idi. Questi i fatti: laè stata presentata da Fratelli d’Italia e nasce dalla volontà di mutuare quanto già disposto sia in Senato che nella Regione Marche. Iregionali cheano gruppo rispetto a quello nel quale sono stati eletti, decadono dall’incarico che ricoprono.Il motivo di proporre unache blinda gli andirivieni nei vari gruppi nasce dal fatto che, spesso, i passaggi modificano gli equilibri tra le forze politiche, tanto tra i vari schieramenti che all’interno della stessa coalizione.