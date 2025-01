Dilei.it - Ascolti tv del 15 gennaio, torna Zelig con Bisio e Incontrada e non ha rivali

Il palinsesto televisivo di mercoledì 15ha visto il debutto della nuova stagione disu Canale5 con Vanessae Claudio. Chi l’ha visto? ha tenuto banco su Rai3. Mentre le grandi fiction si sono prese una pausa.Infatti, dopo Il Conte di Montecristo e Blackout 2, Rai1 ha trasmesso in prima visione il film, La ragazza della palude, tratto dall’omonimo bestseller di Delia Owens. Kya è una giovane donna abbandonata da bambina dalla sua famiglia, che è riuscita a sopravvivere trovando rifugio e forza nella selvaggia bellezza delle paludi. Nel momento in cui la ragazza, cresciuta in totale solitudine tra acqua e canneti, viene accusata dell’omicidio di un uomo, il film si trasforma in un intenso dramma giudiziario che mette in luce la straordinaria capacità di sopravvivenza della protagonista, in grado di sfidare i pregiudizi di una comunità ristretta.