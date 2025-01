Ilprimatonazionale.it - Angelo Bellani, un bersagliere in camicia nera tra guerra e avventura

Roma, 16 gen – Lo scorso cinque gennaio è stato il 130º anniversario della nascita di, eroe di. Approfondiamo la figura di questo grande uomo e conosciamo la sua storia.Gli iniziFigura celebrata durante il fascismo, con commemorazioni e cippi,venne al mondo il cinque gennaio 1895 a Villanterio, in provincia di Pavia. A 20 anni, si arruolò e fu incorporato nel 2º Bersaglieri, combattendo durante la PrimaMondiale. Sul Carso e in Albania guadagnò la Medaglia d’Argento al Valor Militare e la promozione a Caporal Maggiore. Al congedo fu poi promosso con i galloni di Sergente per merito di, andando ad arricchire un medagliere di tutto rispetto. Combattente onorato,fu come molti abbandonato dalle istituzioni e ripudiato dai socialisti e dalla sinistra protocomunista, la cui unica aspirazione era attuare una rivoluzione proletaria a scapito della vittoria durante la Grande