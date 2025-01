Dilei.it - Vanessa Incontrada quanto è alta: semplicità e stile inconfondibile

è una delle protagoniste della tv tra le più amate e seguite, capace di spaziare da ruoli drammatici ed impegnativi ad altri più leggeri senza mai perdere autenticità. In tv è stata per diverse stagioni uno dei volti di Striscia La Notizia e ora si prepara per tornare alla conduzione di Zelig insieme all’inseparabile Claudio Bisio. Mae cheadottaper valorizzare la sua figura? Scopriamolo insieme.e il suo segreto di170 cm e per valorizzare le sue forme morbide e femminili adotta unoche si sposa perfettamente con la sua personalità genuina e autentica. La conduttrice è infatti la perfetta interprete delloQuiet Luxury, ovvero unocaratterizzato da capi timeless, basic ma sempre impeccabili.