Tramvia Libertà-Bagno a Ripoli. Il 25 gennaio il via ai lavori. Durata del cantiere e numeri

Firenze, 152025 – Diciassette fermate, sedici nuovi mezzi in funzione, sette chilometri e duecento metri di lunghezza con due tratti (Viali e Gavinana) completamente privi di pali. La data che i fiorentini dovranno tenere a mente è quella del 25: con l’entrata in servizio della Vacs, la variante al centro storico che collega Fortezza,e San Marco, inizieranno i cantieri della nuova linea della3.2.1. Idella lineaIl cronoprogramma deiL’impatto dei cantieri sulla viabilità. Il tema parcheggi Le misure per le imprese Idella lineaLa presentazione deiè avvenuta nella giornata di oggi, mercoledì 15. La sindaca Sara Funaro, con l’assessore alla Mobilità, Viabilità eAndrea Giorgio e il sindaco diFrancesco Pignotti, hanno illustrato il cronoprogramma dei cantieri che andranno avanti fino alla fine del 2026.