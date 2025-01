Abruzzo24ore.tv - Torna il latino e poesia a memoria: il piano di Valditara scuote la scuola

Roma - Nuove linee guida scolastiche: italiano, lettura della Bibbia e letteratura per costruire il futuro, valorizzando la tradizione e lastorica. Laitaliana è pronta a cambiare volto con le nuove indicazioni nazionali promosse dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe, che annuncia un ritorno alle radici culturali, pur guardando al futuro. Tra le proposte, la reintroduzione delnelle scuole medie, lo studio dei testi epici e della Bibbia, insieme alla riscoperta delle poesie imparate asottolinea che non si tratta di un semplice ritorno al passato, ma di una strategia che combina innovazione e tradizione per rafforzare l’identità culturale. Ileducativo tracciato dal ministro riguarda bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e punta a rinnovare anche le scuole superiori.