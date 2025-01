Sport.quotidiano.net - Ternana, serve la vittoria in trasferta. Nel mirino la sfida in notturna a Pineto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Grande attesa. Aggettivo e termine idonei per sintetizzare il sentiment della settimana rossoverde: la partita, quelle delle avversarie ben due giorni dopo, le auspicate prime mosse di mercato. A(venerdì ore 20.30) la squadra di Ignazio Abate sembra obbligata in ottica-primato a tornare al bottino pieno anche in, considerando la marcia ingranata dalla Virtus Entella e dalla Torres, la probabile voglia di riscossa del Pescara. Domenica il team sardo e quello abruzzese scenderanno in campo alle 15, rispettivamente in casa con il Campobasso e incontro la Pianese, mentre i liguri saranno impegnati alle 17.30 a Carpi. Le Fere si allenano a porte chiuse e Abate, non è una novità, deve far fronte a diverse problematiche legate alla disponibilità e alla condizione di varie pedine.