Sostenibilità Pedalando verso il Futuro | via al progetto Stabia Smart Mobility

“Grazie a questo, facciamo un altro passo avanti per trasformare Castellammare diin un esempio di innovazione sostenibile, migliorando la vivibilità urbana e promuovendo il turismo green. Un approccio innovativo e responsabile per valorizzare il nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco di Castellammare di(Na), Luigi Vicinanza, a proposito dell’approvazione, da parte della giunta comunale, delil”, proposto dall’assessore con delega alla mobilità sostenibile, Beniamino Di Martino, e candidato al Bando “Bici in Comune”, iniziativa promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport e dell’Anci. Ilmira a favorire la mobilità sostenibile e migliorare la qualità della vita a Castellammare diattrala promozione dell’utilizzo della bicicletta come alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali.