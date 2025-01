Liberoquotidiano.it - "Soltanto due partite": chi è Tristan Schoolkate, destinato al "massacro" contro Sinner?

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il prossimo avversario di Jannikagli Australian Open si chiama, che a febbraio compirà 24 anni. Australiano, potrà contare sulla spinta del pubblico di casa, un aspetto che il 23enne pusterese dovrà tenere a mente.è entrato in tabellone grazie a una wild card, altrimenti sarebbe dovuto passare per le insidiose qualificazioni di un torneo del Grande Slam. La miglior posizione raggiunta in carriera è la numero 169, a settembre, mentre oggi il tennista è sceso alla 173. Grazie al suo accesso al secondo turno, però, potrà ora entrare per la prima volta tra i primi 150 Atp. Andando indietro nella breve carriera di, il tennista ha vinto il doppio, in coppia con l'olandese Tallon Griekspoor, dell'Atp 250 di Anversa. Nel circuito maggiore, nel singole, ha vinto solo due, ma negli Slam.