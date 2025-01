Liberoquotidiano.it - Rosati (Qualivita): "Con My Selection di McDonald's si fa educazione su agroalimentare"

Roma, 15 gen. (Adnkronos/Labitalia) - “In questi anni di collaborazione, i 22 prodotti che sono stati portati nei menù's rappresentano qualcosa di molto importante, sia in termini di valore per i Consorzi, e quindi per le filiere, ma soprattutto in termini die di conoscenza dei prodotti agroalimentari tipici italiani. Il valore portato da's, in questo caso, non è stato solo quello di proporre ai consumatori i prodotti di qualità Dop e Igp, ma anche quello di far conoscere le eccellenze del nostro territorio. E questa credo sia un'operazione molto importante per il sistema Italia”. Sono le parole di Mauro, direttore generale Fondazione, a margine della presentazione delle nuove ricette ideate per la linea Mydi's, che nel 2025 giunge alla sua settima edizione.