Rider aggredito da una cliente: "Si è lamentata del servizio. Mi ha spinto e ha rotto il telefono". E ora deve pagare il costo del cibo perso

Milano – Una “consegna in ritardo”. L’ordine annullato. Ilche finisce a terra. L’aggressione. A denunciarlo è unche stando al suo racconto si è trovato faccia a faccia con una donna, unache non ha esitato anarlo e poi a rompergli ilquando il fattorino ha provato a filmare quello che stava succedendo. A segnalarlo è “Deliverance Milano“, sindacato informale dei. “Oltre al danno la beffa”, spiegano gli attivisti, “perché la società per cui quest’uomo lavora, Glovo, ha poi lamentato la mancata consegna e ha addebitato al corriere l’importo totale del pasto a domicilio: una vergogna”. Sedici euro. Una cifra che pesa per un lavoratore straniero – in questo caso un uomo pakistano di 35 anni – che si guadagna da vivere “a cottimo“. “Ma la questione è soprattutto di principio”, evidenzia Angelo Junior Avelli, di Deliverance.